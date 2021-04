Jogo de loucos apura Sporting e Oliveirense para final four da Liga Europeia

João Pedro Campos Hoje às 18:53 Facebook

Sporting e Oliveirense apuraram-se este domingo para a final four da Liga Europeia de hóquei em patins, ao empatarem 6-6. Os oliveirenses vencem o grupo, enquanto os leões garantem o melhor segundo. Benfica e Barcelona definem o último semifinalista.

A primeira parte do jogo foi verdadeiramente louca, com nove golos e o Sporting a ir para os balneários a vencer por 5-4. Pedro Gil e Telmo Pinto deram vantagem, Marc Torra reduziu, Toni Perez fez o terceiro, mas Vítor Hugo, Lucas Martinez e Marc Torra consumaram a reviravolta.

Antes do intervalo, nova cambalhota no marcador, com golos de Gonzalo Romero e João Souto.

O Sporting ainda aumentou a contagem por Ferran Font, mas Marc Torra e Vítor Hugo repuseram a igualdade que deu para ambos festejarem.

Primeira semifinal decidida

Com este resultado, ficou definido que a primeira semifinal será entre F. C. Porto e Oliveirense. O jogo realiza-se a 15 de maio, também no Luso.

Na outra meia final, o Sporting vai defrontar o vencedor do jogo entre o Benfica e o Barcelona, marcado para as 20 horas, sendo que os encarnados só precisam de um empate para seguir em frente.