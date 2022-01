Jogo do Brasil foi de loucos: duas expulsões e Alisson viu vermelho duas vezes

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 12:32 Facebook

Encontro entre Equador e Brasil ficou marcada por várias decisões de arbitragem.

A partida entre Equador e Brasil, da qualificação sul-americana para o Mundial 2022, teve tantos episódios que quase dava para uma série televisiva. Aos 15 minutos, Alex Dominguez, guarda-redes equatoriano, viu o vermelho direto por ter ido com o pé ao pescoço de Matheus Cunha. Cinco minutos depois, o brasileiro Emerson viu o segundo cartão amarelo e o jogo ficou novamente equilibrado.

Aos 31 minutos, o guarda-redes do Brasil Alisson foi expulso por uma entrada fora da área, mas após a revisão do VAR foi apenas admoestado com o cartão amarelo. Já perto do final do jogo, viu novamente o cartão amarelo, mas mais uma vez o VAR reverteu a decisão do árbitro principal.

O Brasil acabou por empatar frente ao Equador, com golos de Casemiro (ex- F. C. Porto) e Torres. Na partida estiveram vários jogadores que já passaram pelo futebol português. Do lado da seleção canarinha, Militão, Alex Sandro, Alex Telles, Casemiro (F. C. Porto) e Raphinha (ex-Sporting) foram convocados, enquanto no Equador Gonzalo Plata (pertence ao Sporting) foi titular e assistiu o único golo da equipa.

Os jogos de quinta-feira à noite tiveram presença de vários jogadores que atuam ou atuaram no futebol português. O Uruguai entrou em campo frente ao Paraguai com Darwin Nuñez a titular na frente de ataque, ao lado de Luis Suárez. O avançado do Atlético Madrid marcou o único golo da partida no início da segunda parte e deixou os uruguaios na quarta posição do grupo, à frente da Colômbia, que tem menos um jogo.

No último jogo, já de madrugada, a Argentina bateu o Chile por 2-1, com golos de Di María (ex-Benfica) e Lautaro Martínez. Otamendi foi titular na seleção de Scaloni e Acuña (ex-Sporting) saltou do banco para ajudar a vitória da formação albiceleste.