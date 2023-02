Jogo do campeonato nacional de sub-17 foi interrompido duas vezes

Rui Almeida Santos Hoje às 16:25 Facebook

Twitter

Partilhar

A entrada de uma ambulância no terreno de jogo e as condições de segurança levaram à paragem, em duas ocasiões distintas, do jogo entre Feirense e Académica, a contar para o Nacional de sub-17. Os fogaceiros venceram por 1-0.

O encontro entre Feirense e Académica, da 7.ª jornada da segunda fase do campeonato nacional de sub-17, esteve interrompido por duas vezes.

A primeira paragem aconteceu ao minuto 35, para a entrada de uma ambulância no terreno de jogo para transportar o jogador Henrique Oliveira ao hospital São Sebastião, em Santa Maria da Feira.

PUB

O atleta da Académica chocou com a cabeça num colega de equipa, situação que o obrigou a ser substituído. O jovem partiu o nariz, devendo ser reavaliado na segunda-feira.

No arranque da segunda parte, a expulsão de um jogador do Feirense originou alguns protestos por parte de adeptos presentes na bancada.

Não sentido estarem reunidas as condições de segurança para que a partida prosseguisse, o árbitro assistente do lado da bancada encaminhou-se para junto de Ricardo Carriço, o árbitro principal, levando a nova paragem na partida.

A situação ficou resolvida rapidamente com a colocação de dois elementos PCS (Pontos de Contacto com a Segurança) naquela zona.

Cinco minutos depois, o encontro acabaria por ser retomado, tendo chegado ao fim sem mais peripécias.

A partida foi ganha pelo Feirense, por 1-0, graças a um golo apontado por Gabriel, em cima do intervalo.