Jogo entre Farense e Trofense adiado

O jogo entre Farense e Trofense, relativo à oitava jornada da Liga SABSEG, foi recalendarizado para o dia 13 de novembro (11 horas), anunciou, esta segunda-feira, a Liga.

"Vimos pelo presente informar que, obtida a anuência das Sociedades Desportivas e acordo do operador televisivo, o jogo SC Farense - CD Trofense, referente à 8.ª Jornada da Liga Portugal SABSEG, inicialmente marcado para o dia 9 de outubro de 202l, pelas 11 horas, terá lugar no dia 13 de novembro de 202L, pelas 11 horas, com transmissão na Sport TV", lê-se no comunicado da Liga, que não adiantou o motivo do adiamento.

Assim, o jogo inaugural da próxima jornada da Liga SABSEG será o Rio Ave-Vilafranquense, que terá início às 11 horas do dia 10 deste mês, ao invés do Farense-Trofense que estava marcado para dia 9.