Jogo entre Mirandela e São Martinho adiado devido a surto de covid-19

O jogo Mirandela-São Martinho, da 13.ª jornada da Série B do Campeonato de Portugal, agendado para o próximo domingo, foi adiado devido a um surto de covid-19 no plantel do Sport Clube Mirandela.

A decisão foi anunciada esta sexta-feira pela Federação Portuguesa de Futebol.

No total, são 13 jogadores indisponíveis: sete estão infetados e outros seis estão em isolamento, deixando a equipa que lidera o campeonato com apenas nove jogadores disponíveis, abaixo do número mínimo definido nos regulamentos para que uma equipa possa ir a jogo.

A decisão do adiamento do encontro acontece depois de o delegado de saúde de Mirandela ter informado a Federação do número de casos positivos e os que terão de ficar em isolamento por serem considerados contactos de alto risco.

Recorde-se que o Mirandela é o atual líder da competição com 26 pontos, enquanto o São Martinho ocupa o quarto lugar com 22.

O jogo foi adiado para o dia 27 de fevereiro.