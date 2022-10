Jogo entre o Benfica e o PSG teve final quente com empurrão e Neymar irritado

O duelo desta quarta-feira entre o Benfica e o PSG, a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, terminou com um empate (1-1) e ânimos exaltados.

A confusão começou quando Donnarumma, guarda-redes do PSG, foi tirar satisfações com António Silva depois de o jogador dos encarnados ter puxado o guardião quando este ia lançar a bola segundos antes de o árbitro apitar para o final. Entretanto, Neymar comentou um lance com o quarto árbitro e Luisão tentou falar com o jogador brasileiro, atitude que não foi bem vista pelo resto da equipa francesa.

Hakimi empurrou mesmo Luisão, que depois acabou abraçado por Neymar.

O Benfica empatou (1-1), nesta quarta-feira, diante do PSG, em jogo da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Messi e Danilo, na própria baliza, marcaram os golos do encontro. PSG e clube encarnado seguem, assim, colados na liderança do grupo H, ambos com sete pontos, à frente da Juventus, terceira, com três pontos, e que esta quarta-feira venceu por 3-1 o Maccabi Haifa, último, sem qualquer ponto.