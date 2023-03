JN Hoje às 17:03, atualizado às 18:01 Facebook

Benfica e Sporting defrontaram-se, este domingo, no Estádio da Luz, em jogo a contar para a Liga feminina e o dérbi ficou marcado por um recorde histórico.

O dérbi, que o Sporting venceu por 1-0, contou no Estádio da Luz com 27221 espectadores e tornou-se no jogo com maior afluência do futebol feminino, no dérbi da Taça de Portugal 15.032 espectadores.