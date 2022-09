Jogo entre Portugal e Espanha com lotação esgotada

JN Hoje às 14:49 Facebook

O Portugal-Espanha, agendado para o próximo dia 27 de setembro (19.45 horas), no Estádio Municipal de Braga, vai ter lotação esgotada. A informação foi confirmada pela Federação Portuguesa de Futebol.

O duelo ibérico, entre Portugal e Espanha, fecha o Grupo A da Liga das Nações, que é liderado pela seleção espanhola, com oito pontos, mais um do que a equipa lusa.

Antes do confronto com Espanha, a equipa das "Quinas" viaja até à República Checa, no dia 24 de setembro, para a penúltima ronda do grupo.

Apenas o primeiro classificado de cada uma das quatro séries da Liga A apura-se para a fase final da competição.