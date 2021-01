Jogo entre Vitória de Guimarães e Farense novamente adiado

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 18:31 Facebook

O jogo entre Vitória de Guimarães e Farense, da 14.ª jornada da Liga, agendado para este domingo, voltou a ser adiado devido às condições do relvado do Estádio D. Afonso Henriques. Duelo vai ser disputado a 17 de fevereiro, às 21.45 horas.

O encontro entre Vitória e Farense voltou a ser adiado pelo segundo dia consecutivo, devido aos problemas de gelo que afetaram algumas zonas do relvado. Apesar das melhorias visíveis desde a bancada de imprensa, a reunião entre as partes envolvidas não gerou consenso, entendendo que o tapete verde ainda colocava em causa a integração física dos intervenientes.

Depois do período de aquecimento e quando faltavam dez minutos para o pontapé de saída, inicialmente agendado para as 18 horas deste sábado, árbitro e delegados subiram ao relvado para avaliar o estado do terreno. Contudo, como não houve anuência das partes envolvidas, esperou-se mais meia-hora.

Esgotado esse tempo, Fábio Veríssimo voltou a subir ao relvado e testou, com pequenas corridas, as zonas mais afetadas. Porém, face à indefinição existente, os capitães das duas equipas também foram chamados ao relvado, acompanhando Fábio Veríssimo para verificarem as zonas afetadas.