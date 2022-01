Jogo interrompido em Inglaterra para assistência médica a adepto

Hoje às 17:23 Facebook

Aos 86 minutos, do embate entre Watford e Tottenham, o jogo foi interrompido para dar lugar a assistência médica a um adepto na bancada.

A realização não mostrou as imagens do sucedido, mas foi o árbitro da partida a reparar que alguém na bancada precisava de socorro e prontamente se viu as equipas médicas a atravessar o relvado a correr para ir prestar auxílio.

O encontro esteve parado durante 5 minutos e, depois de uma conversa entre Robert Jones e um elemento da equipa médica, prosseguiu normalmente.

No plano desportivo os Spurs conquistaram três pontos com um cabeceamento triunfal do central Davinson Sanchéz, já depois da paragem forçada.

A equipa de Antonio Conte dominou toda a partida mas ia esbarrando na muralha defensiva dos 'hornets' e o empate parecia, cada vez mais o resultado final.

Aos 90+5 Son Heung-Min tem um livre do lado esquerdo da área do Watford e mandou uma bola teleguiada para a cabeça do defesa, que resultou no único golo do jogo.

Assim o Tottenham subiu ao quinto lugar, ultrapassando o West Ham à condição, enquanto que o Watford segue na 17.ª posição e já perde há seis jogos consecutivos.