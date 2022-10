Jogo na Ucrânia interrompido por alarme antiaéreo

JN Hoje às 18:44 Facebook

Twitter

Partilhar

As equipas do Shakhtar Donetsk e do Oleksandriya foram obrigadas a recolher aos balneários aos 40 minutos, seguindo o protocolo estabelecido por causa da guerra.

O jogo da 10.ª jornada do campeonato ucraniano, entre o Shakhtar Donetsk e o Oleksandriya, foi interrompido aos 40 minutos, depois de ter soado o alarme antiaéreo em Lviv, sinal de iminência de um ataque.

Imediatamente, o árbitro ordenou que todos os jogadores fossem para os balneários, seguindo o protocolo estabelecido por causa da invasão da Rússia à Ucrânia.

PUB

O jogo, que começou às 15 horas, seria retomado mais tarde e ainda decorre, três horas depois de ter começado.