Jogos adiados em Itália disputam-se domingo e segunda à porta fechada

Os seis jogos da 26.ª jornada da Liga italiana de futebol, adiados devido ao surto de coronavírus, entre os quais o Juventus-Inter de Milão, vão ser realizados no domingo e na segunda-feira, à porta fechada.

A Liga italiana anunciou o acerto de calendário na Série A, sendo que o duelo entre a líder Juventus, do internacional português Cristiano Ronaldo, e o terceiro classificado, Inter de Milão, vai disputar-se no domingo, a partir das 19.45 horas.

Esta medida surge depois do decreto aprovado na quarta-feira pelo governo italiano sobre as competições desportivas, que dita que todos os eventos que concentrem muitas pessoas serão disputados à porta fechada até 3 de abril, para evitar a difusão do coronavírus no país.

Além do embate grande da ronda, disputar-se-ão também no domingo as partidas AC Milan-Génova, Parma-SPAL, Sampdoria-Verona e Udinese-Fiorentina, enquanto o Sassuolo-Brescia fecha o acerto da ronda 26 na próxima segunda-feira.

Por outro lado, três dos quatro encontros da 25.ª jornada que também foram adiados devido à epidemia de Covid-19 (Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma) foram agendados para 18 de março.

Já o outro embate dessa ronda, entre o Inter de Milão e a Sampdoria, vai ser jogado em data ainda a designar, uma vez que os nerazzurri estão envolvidos na Liga Europa e apenas poderão ter disponibilidade de calendário no final de maio.