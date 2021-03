Jogos com checos são muito importantes para a qualificação

JN/Agências Hoje às 17:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Jorge Braz, selecionador nacional de futsal, defendeu, esta sexta-feira, que a dupla jornada com a República Checa é "fundamental" no apuramento para o Europeu de 2022 e que toda a equipa está "consciente" do que precisa fazer.

"Esta é uma jornada intermédia fundamental, muito importante e sinto toda a gente muito consciente e focada nos jogos, no processo e no que vamos ter de fazer para alcançar os nossos objetivos", analisou o técnico, em declarações à Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Portugal, campeão europeu em título, disputa os dois jogos com os checos em terreno neutro, em Lodz, na Polónia, devido às restrições impostas com a pandemia da covid-19, com o primeiro no sábado (18 horas), e o segundo na terça-feira (14 horas).

A equipa das quinas integra o grupo 8 de apuramento para o Europeu, no qual já empatou em casa (2-2) e venceu fora a Polónia (3-0), seguindo-se no sábado e terça-feira a República Checa, na jornada intermédia, antes da derradeira, com a Noruega, em abril.

Para Jorge Braz, é importante destacar que o próximo adversário será o mais difícil até agora, mais forte do que a Polónia.

"Jogam mais. Especialmente no aspeto ofensivo, com um futsal muito mais desenvolvido. Querem jogar, querem pressionar. Fazem uma alternância de pressão com maior percentagem do que, por exemplo, a Polónia", sublinhou.

Apesar das maiores dificuldades, o treinador entende que Portugal estará mais perto de conseguir os seus objetivos se mantiver a sua identidade, num jogo em que pede à equipa rigor e consistência.

PUB

"Vamos ter de ser muito consistentes, rigorosos e consistentes, à semelhança do que fomos no segundo jogo com a Polónia. Muito objetivos, consistentes e apresentar uma regularidade exibicional ao longo dos 40 minutos, pois isso vai ser muito importante", reiterou.

Pany Varela foi o jogador escolhido para falar na véspera do jogo, com o ala a frisar que Portugal sabe bem o que quer, frente a um adversário que já encontrou na qualificação para o Mundial deste ano e que venceu por 4-1.

"Trata-se de uma equipa com a qual jogámos recentemente, em Viseu [na primeira fase de qualificação para o Mundial], e que nos criou algumas dificuldades. Por isso, não vamos ser surpreendidos com nada. Sabemos o que vamos encontrar pela frente, mas vamos principalmente focar-nos em nós e em saber o que temos de fazer para poder vencer o jogo", disse.

Os oito vencedores dos grupos e os seis melhores segundos classificados juntam-se aos anfitriões Países Baixos na fase final do Europeu, entre 19 de janeiro a 06 de fevereiro de 2022, enquanto os restantes dois segundos classificados disputam um play-off, de 14 a 17 de novembro de 2021, para definir a outra vaga.

A República Checa lidera o grupo, com seis pontos, seguida de Portugal, com quatro, e da Polónia, também com quatro (e mais um jogo realizado), enquanto a Noruega tem zero.