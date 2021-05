Jogos da liguilha já têm datas

JN Hoje às 23:20 Facebook

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional anunciou esta quinta-feira as datas do play-off de acesso à Liga, que será disputado entre o Rio Ave, 16.º classificado do principal escalão, e o terceiro posicionado da Liga 2.

Os vila-condenses vão medir forças com Vizela, Arouca ou Académica, equipas que disputam a 34.ª e última jornada da Liga 2 no sábado.

O primeiro encontro está agendado para dia 26, pelas 21.45 horas, no terreno do terceiro classificado, enquanto o conjunto dos Arcos recebe o adversário a 30 de maio, pelas 19 horas.