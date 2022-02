Jogos dos sub-23 deverão ser cronometrados e ter 60 minutos de duração

Taça Revelação será a prova a acolher experiência inovadora em Portugal.

Do escalão de sub-23 deverá surgir uma grande novidade no formato em que se disputa um jogo de futebol, bastante inovador para Portugal. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) está a ponderar passar a cronometrar as partidas, ou seja, parar o relógio sempre que há uma interrupção (golo, lançamento, canto, falta, etc) e alterar a duração destes jogos para 60 minutos, divididos em duas partes de meia hora.

A intenção do organismo passa por combater o pouco tempo útil de jogo do futebol português, que tem uma das percentagens mais baixas da Europa (58,3%): segundo um estudo do CIES, Portugal encontra-se no 31.º lugar das Ligas com mais aproveitamento do tempo de jogo.

Perante estes dados, a FPF deverá pedir autorização ao International Football Association Board (instituição que regula as regras do jogo) para avançar com esta experiência inovadora já em abril, altura em que começa a Taça Revelação.

O plano do organismo passa por requerer a uma universidade que realize um relatório pormenorizado com as reações dos jogadores, treinadores, árbitros, de forma a medir a qualidade de jogo, o comportamento e interação do público, entre outros aspetos. As partidas da Taça Revelação deverão todas ter transmissão televisiva, para que os adeptos possam assistir a uma nova forma de jogar futebol.