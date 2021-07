Jogos Olímpicos de 2032 vão realizar-se na Austrália

JN/Agências Hoje às 09:54 Facebook

Brisbane vai receber os Jogos Olímpicos de 2032, tornando-se a terceira cidade australiana a sediar os Jogos, depois de Melbourne e Sydney.

"O Comité Olímpico Internacional tem a honra de anunciar que os 35.º Jogos Olímpicos serão atribuídos a Brisbane, Austrália", disse o presidente do COI, Thomas Bach, após uma votação em Tóquio.

O anúncio foi recebido com aplausos dos delegados de Brisbane na sessão do COI e fogos de artifício na cidade australiana, onde as pessoas se reuniram para aguardar a votação.

A vitória de Brisbane parecia certa após ter sido unanimemente proposta como o único candidato para 2032 pelo conselho executivo de 15 membros do COI em junho.

A decisão significa que o COI já garantiu os anfitriões para os próximos três Jogos Olímpicos, com Paris a sediar o evento em 2024 e Los Angeles a sediar os Jogos de 2028.

"Sabemos o que é preciso para realizar Jogos [Olímpicos] bem-sucedidos", disse o primeiro-ministro australiano Scott Morrison antes da votação.

A Austrália já sediou os Jogos Olímpicos duas vezes, em Melbourne em 1956 e em Sydney em 2000.