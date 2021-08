Jogos Paralímpicos realizam-se sem público

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 16:43 Facebook

Twitter

Partilhar

A organização do torneio comunicou, esta segunda-feira, que, à semelhança dos Olímpicos, os Jogos Paralímpicos não terão público nas bancadas, devido ao crescimento de casos de covid-19 em Tóquio.

A evolução da pandemia da covid-19 em Tóquio, no Japão, motivou que os Jogos Paralímpicos se realizassem sem público, depois da cidade ter registado um recorde de 5773 casos na passada sexta-feira.

A decisão foi tomada em conjunto pelo Comité Paralímpico Internacional, pelo Comité Organizacional Tóquio 2020, pelo Governo metropolitano de Tóquio e o Governo do Japão. As entidades referiram, em conferência de imprensa, que, devido à "proclamação do estado de emergência" em várias províncias do país, e pela "situação infecciosa", irão ser implementadas "medidas mais rigorosas para as competições que se realizem nestas províncias, incluindo não haver público".

Os Jogos Paralímpicos iniciam-se a 24 de agosto e terminam a 5 de setembro.