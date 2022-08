Jogos suspeitos de manipulação crescem e podem bater recordes em 2022

JN Hoje às 15:28 Facebook

Twitter

Partilhar

A Sportradar, empresa especializada em integridade desportiva, adverte para os crescentes perigos da manipulação de resultados. Este ano, pode ser batido o recorde de eventos identificados como suspeitos.

De acordo com a Sportradar, empresa parceira da FIFA que monitoriza apostas desportivas, em 2022 poder-se-á bater, pela primeira vez, a barreira dos mil jogos suspeitos de manipulação.

Até este momento, mais de 670 eventos desportivos foram assinalados pela empresa, a esmagadora maioria dos quais (cerca de 400) referentes a partidas de futebol.

Em entrevista ao sítio "GloboEsporte", Andreas Krannich, da Sportradar, acredita que "os manipuladores de resultados tentarão abordar os jogadores que vão participar no Mundial nos meses que antecedem o torneio", mas admite que, "por ser a prova mais importante do mundo do futebol, o risco (de haver jogos manipulados) é naturalmente menor".

"É o ponto alto da carreira dos jogadores e a exposição mundial é grande. Isso significa que os atletas envolvidos estão menos propensos a manipular o desenrolar ou o resultado de um jogo", acrescentou o diretor da empresa.

Em 2021, a Sportradar identificou mais de 900 jogos como duvidosos, de dez modalidades.