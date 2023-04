Jogou 15 épocas no Manchester United mas está falido

Tomás Almeida Moreira Hoje às 16:24 Facebook

Wes Brown representou o Manchester United por 15 temporadas, e chegou a auferir mais de 56 mil euros por semana. Mas foi declarado insolvente pelo Supremo Tribunal de Manchester. Conheça outros casos de insolvência no futebol.

O antigo internacional inglês Wes Brown, que jogou no Manchester United entre 1996 e 2011, declarou bancarrota na sequência de uma petição feita pelo tribunal Her Majesty"s Revenue, de acordo com o jornal "Daily Mail".

Brown chegou a auferir mais de 50 mil libras (cerca de 56 mil euros) por semana, quando jogava nos red devils, e terá acumulado cerca de 10 milhões de euros ao longo da carreira. Um dos factores para a perda de parte do património financeiro está relacionado com o divórcio, selado há cerca de um ano e meio.

O antigo defesa central, agora com 43 anos, jogou pelo Manchester United 362 vezes, tendo conquistado sete campeonatos ingleses, duas Ligas dos Campeões, duas Taças de Inglaterra, duas Supertaças e três Taças da Liga inglesa na passagem por Old Trafford.

Não é a primeira vez que um ex-jogador internacional declara bancarrota, sendo uma prática comum para antigos futebolistas que não conseguem pagar as dívidas.

Royston Drenthe, que jogou no Real Madrid entre 2007 e 2010, declarou estar falido em dezembro de 2020, revelando que gastou mais de três milhões de euros que ganhou enquanto jogador. O antigo extremo, que chegou a internacional neerlandês, admitiu que o estilo de vida que levava e o "gosto por festas" impediu que tivesse uma carreira de maior sucesso.

Também Ronaldinho, antiga estrela do Barcelona e da seleção brasileira, não conseguiu pagar dívidas de cerca de dois milhões de euros, além de uma multa por construção ilegal em zonas protegidas no Brasil. O vencedor da Bola de Ouro em 2005 foi ainda preso no Paraguai, em 2020, por falsificação de um passaporte.

Diego Maradona, figura do futebol argentino, declarou falência em 2009, e terá fugido ao fisco quando jogava no Nápoles, entre 1984 e 1991, acumulando uma dívida superior a 40 milhões de euros.

O antigo dono da baliza da seleção inglesa, David James, também declarou bancarrota, em 2014, depois de uma longa carreira com passagens por clubes como o Liverpool e o Manchester City, onde terá acumulado cerca de 20 milhões de libras. Um divórcio dispendioso, em 2005, trouxe dívidas a James, que foi forçado a vender camisolas de futebol que colecionava, um equipamento de DJ e uma carrinha Vauxhall Astra.