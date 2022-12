John Brooks com a porta aberta em janeiro

Luís Antunes Hoje às 00:19 Facebook

Defesa, contratado no final da janela de verão, praticamente sem espaço após regresso dos lesionados.

John Brooks entrou na Luz num contexto muito particular, forçado pelas lesões de última hora e a saída de Vertonghen, praticamente no último suspiro do mercado de verão. Agora, com a recuperação de todos os defesas - João Victor, Lucas Veríssimo e Morato - o norte-americano é o elo mais fraco nas soluções para o eixo do setor mais recuado que incluem ainda Otamendi e António Silva.

Ao que apurou o JN, o futebolista será o elemento a sair caso as águias entendam realizar um ajuste no plantel e exista uma solução interessante. A decisão não será, no entanto, tomada antes de avaliar o estado físico dos internacionais que regressam do mundial. Brooks tem contrato até final da época.