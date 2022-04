John Herdman, o milagreiro que faz história no Canadá

Canadianos vão ao Catar e o treinador inglês é o primeiro a apurar seleções femininas e masculinas para Mundiais.

Nasceu numa cidade minúscula, foi professor primário, aventurou-se no boxe e trabalhou na formação do Sunderland. De 1975 até 2001, não saiu de Inglaterra. E, no entanto, até há bem pouco tempo era um perfeito desconhecido por lá. Na Nova Zelândia, pelo contrário, não só era conhecido como respeitado e uma década no Canadá fez dele a maior eminência futebolística do país e a principal razão de a seleção canadiana estar de volta a um Campeonato do Mundo, mais de 36 anos da primeira e última vez.