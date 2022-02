John Textor confirma negociações do Botafogo com Luís Castro

JN Hoje às 14:30 Facebook

John Textor, empresário que em tempos quis investir no Benfica e que controla os destinos do Botafogo, confirmou o interesse do emblema brasileiro em contratar o treinador português Luís Castro.

O Botafogo continua sem treinador após a saída de Enderson Moreira e são vários os nomes que têm sido apontados como possíveis sucessores. Entre as várias opções surge Luís Castro, treinador português que orienta o Al-Duhail, do Catar. John Textor já confirmou o interesse.

"Bem... já saiu na imprensa que tivemos conversas com o Luís Castro. Falámos com vários treinadores, de Portugal e da Europa. Falámos com duas situações aqui no Brasil". disse. "Há uma conexão maior entre Portugal e Brasil. Um desejo, uma inclinação das pessoas de Portugal para olhar para o Brasil e tentar entender o jogo e os jogadores do Brasil. Eu acho que essa é uma razão pela qual Portugal se tornou uma ponte tão eficiente entre o estilo de jogo, a criatividade, a capacidade técnica dos jogadores do Brasil, e a Europa. É quase um trampolim para os jogadores do Brasil", explicou.