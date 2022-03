John Textor nega proposta para comprar ações do F. C. Porto

JN Hoje às 17:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O empresário inglês desmente a notícia a dar conta de que teria oferecido 50 milhões de euros por 25% das ações do clube portista.

John Textor já se mostrou disponível para investir em clubes portugueses, mas não avançou com qualquer proposta para comprar ações do F. C. Porto.

A notícia de que o empresário inglês tinha oferecido 50 milhões de euros para adquirir 25% do capital dos azuis e brancos foi avançada pelo jornalista Pedro Sepúlveda, este sábado, mas seria desmentida mais tarde pelo próprio empresário, que recentemente se tornou proprietário do Botafogo (Brasil).

"É pura especulação. Não é surpresa que eu adoro o futebol português, mas não fiz qualquer proposta ao F. C. Porto nem contratei intermediários para atuarem em meu nome", escreveu John Textor, também no Twitter.

Recorde-se que Textor chegou a estar em negociações para se tornar acionista do Benfica, mas o negócio acabou por não se concretizar.