John Textor paga primeira parcela de 8,4 milhões de euros ao Botafogo

Investidor norte-americano rejeitado pelo Benfica já está a injetar dinheiro no clube do Rio de Janeiro.

Mesmo ainda não tendo assinado o contrato definitivo, o que deve ocorrer neste mês, John Textor já começou a enviar dinheiro para o Botafogo. Para já, entregou 50 milhões de reais, o equivalente a 8,4 milhões de euros, parte inicial de um investimento mínimo de 400 milhões de reais (cerca de 67,2 milhões de euros), prometido pelo empresário.

Embora os adeptos do popular clube do Rio de Janeiro desejassem que com a entrada de dinheiro fosse já canalizada para contratar jogadores, boa parte do dinheiro já entregue deve ser usado para despesas correntes. O Botafogo tem dívidas de curto prazo consideradas prioritárias, nomeadamente pagamentos pendentes a futebolistas e acordos de âmbito cível, de trabalho e tributário, para pagar.

Recorde-se que, no início desta semana, a SAD do Benfica, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), anunciou que não pretende prosseguir quaisquer contactos com o empresário John Textor, que desde julho do ano passado abrira conversações para adquirir uma posição na sociedade dos encarnados.