John Textor: "Tem sido um longo namoro"

Hoje às 18:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O investidor norte-americano John Textor voltou a salientar as intenções de entrar para a SAD do Benfica, em entrevista à Bloomberg, mas também acusa algum desgaste provocado pelas negociações e põe em hipótese procurar novo clube em Portugal.

"Tem sido um longo namoro para ver se poderá resultar e espero que sim", afirmou Textor.

O presidente do Benfica, Rui Costa, disse recentemente, em entrevista à BTV, que o clube não quer abdicar da maioria da SAD e o empresário só que avançar com o negócio caso as intenções das duas partes estejam em sintonia e revelou que as águias não são a única hipótese. "Não quero entrar no capital do clube se a direção do clube não estiver completamente alinhada com a nossa visão para fortalecer o clube. Se não for o Benfica, estou empenhado em investir em Portugal", reiterou, o investidor que já conta com parcerias com o Crystal Palace (Inglaterra), com o RWD Molenbeek (Bélgica), e o Botafogo (Brasil).

John Textor já tinha um acordo definido com o acionista José António dos Santo, conhecido como o "Rei dos Frangos", para a compra de 25 por cento das ações da SAD do Benfica mas, de acordo com a informação enviada à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), essa percentagem foi reduzida para apenas 16%.