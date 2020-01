Hoje às 21:37 Facebook

O defesa internacional angolano Jonathan Buatu é reforço de inverno do Aves. O jogador chega por empréstimo do Rio Ave até ao final da época, sendo que os avenses ficam com opção de compra.

​​​​​​Nascido na Bélgica, Jonathan Buatu regressa a Portugal, depois de na época passada ter cumprido 28 jogos pelo Rio Ave, clube que o cedeu na primeira metade de 2019/20 ao Mouscron, no qual somou dois minutos repartidos por outros tantos encontros.

Tondela: O médio Bruno Monteiro, de 35 anos, rescindiu contrato com o clube beirão e assinou vínculo com o Leixões, da LigaPro, válido até Junho de 2021. O jogador estava fora dos relvados desde 19 de outubro, tendo somando apenas três jogos esta época.

Wolverhampton: O espanhol Jesús Vallejo estará de saída da equipa orientada pelo português Nuno Espírito Santo. O central estava cedido aos ingleses por empréstimo do Real Madrid, mas realizou apenas sete jogos oficiais. O técnico luso anotou que o jogador "possivelmente vai sair porque quer jogar".

Eintracht Frankfurt: O alemão Ragnar Ache, de 21 anos, vai reforçar a equipa dos portugueses Gonçalo Paciência e André Silva, tendo assinado contrato válido por cinco temporadas. O jogador continuará no Sparta Roterdão até final da época.