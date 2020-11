Joni Brandão e Ricardo Vilela na W52/F. C. Porto por dois anos

José Pedro Gomes Hoje às 14:09 Facebook

A W52/F. C. Porto confirmou, esta quarta-feira, a contratação dos ciclistas portugueses Joni Bradão (ex-Efapel) e Ricardo Vilela (ex-Burgos BH, de Espanha) que assinaram, ambos, um compromisso válido por duas temporadas com os "dragões".

Joni Brandão, de 30 anos, que nas últimas épocas foi um dos grandes rivais do conjunto "azul e branco", junta-se agora à equipa que venceu as últimas cinco edições da Volta a Portugal, garantindo que "será mais um para ajudar".

"Venho para ajudar a equipa a ganhar provas e ser mais forte e não pelos meus objetivos pessoais. Se quisesse ser líder teria outras opções. Estou a dispor do que precisarem de mim. Fiquei muito interessado nesta oportunidade e foi fácil chegar a acordo", garantiu o ciclista.

Já Ricardo Vilela, que nos últimos nos últimos seis anos competiu no estrangeiro, ao serviço de equipas com a Caja Rural, Manzana Postobon ou Burgos BH, considerou que era altura de "regressar a casa".

"Já tenho 32 anos e consciência que dificilmente iria para uma equipa do World Tour. Levo um currículo com presenças em grandes provas internacionais, e achei melhor vir agora para mais perto de casa e entrar num grupo de espetacular como tem a W52/F. C. Porto", disse corredor natural de Bragança.

Adriano Quintanilha, principal patrocinador e responsável da W52/F. C. Porto, considerou que estes dois elementos vêm ajudar a equipa a manter "a sequência de vitórias dos últimos anos".

"O Joni Brandão é um ciclista que já há algum tempo queria ter na equipa, assim como Ricardo Vilela, que já trabalhou comigo em 2014 e de quem gosto muito. Desde que regressei ao ciclismo venci todas as edições da Volta a Portugal e do Grande Prémio JN e é essa a promessa que mantenho com o presidente do F. C. Porto", disse o responsável.