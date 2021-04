Joni Brandão vence Clássica Aldeias do Xisto ao isolar-se até Fajão

JN/Agências Hoje às 20:27 Facebook

O ciclista português (W52-F. C. Porto) venceu, este domingo, isolado a Clássica Aldeias do Xisto, conquistando o primeiro triunfo pelos dragões, após ter-se destacado na subida até Fajão, depois de ultrapassada a serra do Açor.

Brandão, de 31 anos, cumpriu os 142,1 quilómetros entre a aldeia de Benfeira, em Arganil, e Fajão, Pampilhosa da Serra, em 3:43.08 horas, quatro segundos a menos do que Tiago Antunes (Tavfer-Measindot-Mortágua), segundo, e seis do que Frederico Figueiredo (Efapel), terceiro.

É a primeira vitória do trepador com a camisola azul e branca, depois de ter corrido os últimos dois anos pela Efapel, como principal rival da W52-F. C. Porto na luta pela Volta a Portugal, que em 2020 acabou no quarto lugar.

Entre a chuva, o frio e o percurso acidentado, as dificuldades do pelotão não permitiram abrir mão à saída de fugas, que só apareceram nos últimos 40 quilómetros, com 10 corredores que acabariam por decidir o destino da prova.

Com gregários na frente, a pensar em ataques dos chefes de fila, as principais equipas tinham garantido um bom posicionamento, com Joni Brandão e José Neves, da W52-F. C. Porto, mas também Frederico Figueiredo, Tiago Antunes e Joaquim Silva (Tavfer-Measindot-Mortágua), a fazerem a diferença nos Cepos.

Da fuga inicial sobrou outro dragão, Ricardo Vilela, melhor na classificação da montanha, mas também Pedro Andrade, a correr pela norte-americana Hagens Berman Axeon, acabando no sétimo lugar, o melhor jovem em prova.

"É sempre marcante quando ganhas pela primeira vez pela nova equipa. A vitória é da W52-F. C. Porto que me ajudou a vencer. Foi um dia muito duro, com condições climatéricas muito difíceis. [...] Acabámos por salvar bem o dia e ganhar, que era o mais importante", explicou Joni Brandão, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

O pelotão português regressa daqui a uma semana para a Clássica da Arrábida, prova categorizada no calendário internacional da União Ciclista Internacional.