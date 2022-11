Jorge Braz chama 15 jogadores para o duelo com a Lituânia

JN/Agências Hoje às 11:33 Facebook

Jorge Braz chamou 15 jogadores para o duelo com a Lituânia, da ronda principal de apuramento para o Mundial2024, numa convocatória dominada por jogadores do Sporting

O selecionador nacional chamou oito jogadores dos atuais campeões nacionais, enquanto o Benfica tem três representantes, para a terceira jornada do Grupo 4.

O guarda-redes Eduardo Sousa, do Valdepeñas (Espanha), e o fixo André Coelho (Barcelona) são os dois jogadores das escolhas de Braz que não atuam no campeonato português.

Depois de triunfos sobre a Lituânia (6-0) e a Bielorrússia (5-3), Portugal volta a defrontar os lituanos, desta vez em Loulé, numa altura em que lidera o grupo com seis pontos, enquanto as duas restantes seleções ainda estão com zero.

Os vencedores de cada um dos 12 grupos, assim como os quatro melhores segundos classificados, seguem diretamente para a Ronda de Elite.

O duelo dos atuais campeões europeus e mundiais com a Lituânia está agendado para 9 de novembro, no Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos, em Loulé, às 20:30 horas.

A seleção nacional concentra-se a 6 de novembro, em Vilamoura, e tem dois treinos agendados para o dia seguinte, em Loulé.

Lista dos 15 convocados:

Guarda-redes: Eduardo Sousa (Valdepeñas/Espanha), André Sousa (Benfica) e André Correia (Leões Porto Salvo).

Fixos: João Matos (Sporting), André Coelho (Barcelona/Espanha) e Tomás Paçó (Sporting).

Fixo/Ala: Afonso (Benfica).

Universal: Erick (Sporting).

Alas: Pany (Sporting), Pauleta (Sporting), Miguel Ângelo (Sporting), Mário Freitas (Fundão) e Silvestre (Benfica).

Pivô: Zicky (Sporting) e Neves (Sporting).