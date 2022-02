Jorge Braz, Fábio Cecílio e Tiago Brito homenageados pela autarquia de Braga

JN Hoje às 13:45 Facebook

O selecionador nacional Jorge Braz e os jogadores Fábio Cecílio e Tiago Brito, campeões europeus de futsal pela seleção nacional, foram esta quinta-feira homenageados pela Câmara Municipal de Braga.

O presidente da autarquia, Ricardo Rio, entregou distinções aos três elementos das quinas e elogiou a conquista.

"Há uns meses, o selecionador nacional disse que tinha como objetivo revalidar o título conquistado e cumpriu. É muito importante que este crescimento da modalidade não seja acidental. Renovar títulos é o testemunho de que o trabalho está a ser feito. Aconteceu com os clubes e com a seleção é isso é um motivo de satisfação para nós portugueses", salientou o edil bracarense.

Jorge Braz, que mora em Braga, agradeceu a distinção e prometeu regressar para celebrar novas conquistas.

"Simplesmente quero agradecer novamente a simpatia do município, o apoio e o reconhecimento que tem dado ao futsal. A tudo aquilo que temos conseguido. Ainda bem que consegui cumprir a palavra. Não nascemos em Braga, mas já é a cidade onde vivo há mais anos. Onde criamos raízes. E por isso é muito especial voltar aqui. Tudo faremos para voltar daqui a uns anos. Gostava de deixar uma palavra ao Pedro Dias. É o rosto de tudo isto, do futsal e do crescimento de todo o processo", frisou o selecionador nacional.

E completou: "É sempre bom regressar a casa. Nunca consigo regressar a casa de imediato, mas na quarta-feira vim para casa e agora estamos a ser recebidos na Câmara Municipal de Braga. Sentimo-nos em casa. É a cidade onde resido há mais anos de todas as cidades onde já residi e é sempre muito especial voltar aqui".