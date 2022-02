Jorge Braz: "O orgulho é intocável fosse qual fosse o resultado"

O selecionador nacional de futsal destacou, este domingo, o "orgulho intocável" que sente pela equipa das quinas, depois de se sagrar bicampeão europeu.

Portugal sagrou-se, em Amesterdão, bicampeão europeu de futsal depois de mais uma reviravolta épica (4-2), desta vez contra a Rússia, numa final inédita. Depois de mais um troféu, o terceiro ao comando da equipa das quinas, Jorge Braz não quis deixar de destacar o percurso de Portugal na competição

"Tem sido uma felicidade enorme estar com esta malta. Tínhamos de terminar como vivemos os dias todos. Fomos Portugal e tivemos muito orgulho no nosso futsal, no nosso desporto. Fomos felizes todos os dias aqui. Estava com a alma cheia e tinha que terminar assim. Faltava-lhes acreditar um pouco nisso, mas foram fantásticos", começou por dizer Jorge Braz, enaltecendo, ainda, a qualidade do adversário.

"A Rússia complicou. Tem muita qualidade. É de topo mundial. Ia ser difícil, mas como em todos esses momentos, só chego ao topo da montanha se olhar para mim. Olhamos para nós. Não quisemos saber quem estava pela frente. Se tivermos esta atitude e este prazer, vamos ser felizes no fim do jogo. Foi o que eu disse ao intervalo aos jogadores. O orgulho é intocável fosse qual fosse o resultado. Eles foram atrás dele", vincou.

Zicky Té: "Não nos vergamos"

O jovem pivô, que com 20 anos já conquistou dois Europeus e um Mundial, foi considerado o melhor jogador da prova disputado na Holanda e destacou a "emoção" por mais um triunfo histórico.

"De arrepiar é pouco. Esta conquista faz-me lembrar todos os momentos em que os meus colegas me deram na cabeça. Eles sempre me motivaram. O prémio foi-me atribuído a mim, mas podia ter sido atribuído a qualquer outro dos meus colegas. Não nos vergamos perante ninguém. A nossa mentalidade é muito forte, inclusive eu que estive a trabalhar muito com um mental coach", vincou o atleta.

