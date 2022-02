Jorge Braz quer equipa "racional" no duelo ibérico

José Pedro Gomes Hoje às 22:25 Facebook

Selecionador nacional evita euforias na luta por uma vaga na final.

No penúltimo degrau para cumprir o sonho da revalidação do título europeu, Portugal tem hoje (19 horas, RTP1) um difícil duelo frente a uma Espanha que mereceu respeito e cautelas do selecionador nacional Jorge Braz. "Temos de ser extremamente racionais e tentar escrever a história do jogo. Ainda não vemos o cume da montanha, temos primeiro de passar esta fase", disse o treinador.

O selecionador garantiu que o estatuto de campeões da Europa e do Mundo "não dá vantagem nenhuma" e apelou à concentração dos jogadores para "viverem o presente". "A Espanha é uma seleção fortíssima, mas nós temos equilibrado, e até superado, momentos importantes frente a este adversário. Será, sem dúvida, um excelente jogo do futsal mundial", acrescentou Jorge Braz.

A ideia é partilhada por Bruno Coelho, vice-capitão da equipa das quinas. "Se o grupo não estiver no máximo das suas capacidades, será difícil conseguir a vitória. Temos defendido e atacado muito bem. Somos uma equipa mais pragmática. Temos de estar preparados para tudo e estar concentrados durante os 40 minutos, ou nos 50 mais penáltis, disse Bruno Coelho, confessando "orgulho" em vestir a camisola 10 que herdou de Ricardinho.

Na outra meia-final, também hoje (16 horas), a Rússia defronta a Ucrânia.