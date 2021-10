Jorge Braz: "Somos mesmo os melhores do Mundo e disse-o de forma genuína"

Nuno A. Amaral Hoje às 14:19 Facebook

Jorge Braz lembra o momento em que percebeu que o Mundial de futsal não fugia a Portugal.

Menos de uma semana depois de Portugal ter conquistado, pela primeira vez, o Mundial de futsal, Jorge Braz faz o balanço de uma campanha extraordinária. O timoneiro da equipa das quinas, que já era campeão da Europa, diz que é muito bom ter dois títulos para defender.

Já lhe caiu a ficha sobre o que realmente significa este título mundial?

Sim. Eu disse muitas vezes nos últimos anos que para sermos os melhores da Europa e do Mundo teríamos de trabalhar mais do que muita gente. Hoje, tenho a consciência de que valeu a pena. Conseguimos mesmo ser melhores do que todos neste Mundial e fazer algo notável. O sentimento é de satisfação. Vale a pena dedicarmo-nos aos objetivos a que nos propomos.