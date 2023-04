Jorge Costa deixa comando técnico do Académico de Viseu

Rui Almeida Santos Hoje às 15:05 Facebook

A SAD do Académico de Viseu confirmou a saída de Jorge Costa do comando técnico da equipa principal, que assumiu em janeiro do ano passado, sucedendo a Pedro Ribeiro.

Jorge Costa já não é treinador do Académico de Viseu. O técnico, de 51 anos, deixa o clube ao cabo de 34 partidas, entre Liga 2, Taça de Portugal e Taça da Liga, nas quais alcançou 20 vitórias, nove empates e cinco derrotas.

A decisão, confirmada num comunicado publicado nas redes sociais, não deixa de ser algo surpreendente, uma vez que os viseenses seguem numa série de quatro jogos sem perder, com três vitórias e um empate, precisamente no último encontro, frente à B SAD (1-1).

O Académico de Viseu é quarto classificado da Liga 2, a dois pontos do terceiro posto, que vale uma vaga no play-off de promoção, e que é atualmente ocupado pelo Farense. O segundo lugar, ocupado pelo Estrela da Amadora, que garante a subida à Liga, está a apenas quatro pontos de distância, quando faltam disputar seis jornadas até ao final do campeonato.

Para lá de estar na luta pela subida de divisão, o Académico de Viseu atingiu os quartos de final da Taça de Portugal e as meias-finais da Taça da Liga, caindo em ambos os casos perante o F. C. Porto.

Jorge Costa foi o segundo treinador na atual temporada dos viseenses, depois de Pedro Ribeiro, que orientou a equipa em apenas dois jogos.