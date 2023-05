Jorge Costa: "Final com o Celtic foi perfeita. É o jogo da minha vida"

Nuno A. Amaral Hoje às 12:12 Facebook

Twitter

Partilhar

As memórias da final de Sevilha são muito agradáveis para Jorge Costa, capitão do F. C. Porto nessa época dourada para o clube azul e branco. O antigo central viveu momentos inesquecíveis há 20 anos e diz, em entrevista ao JN, que o jogo com o Celtic foi um hino ao futebol, acrescentando que quem nunca viu a final deve procurá-la na internet.

Passadas duas décadas, o que recorda da final de Sevilha?

De todos os jogos que fiz pelo F. C. Porto, esta foi a vitória que mais me encheu as medidas. Talvez por ter sido a minha primeira final europeia pelo clube, por ter sido disputada perto de Portugal. A minha família foi de carro para Sevilha. A chegada ao estádio foi divinal. Havia muitos adeptos do F. C. Porto, mas aquilo era um autêntico mar verde e branco, tal a quantidade de escoceses que lá estavam, todos com as cores do Celtic. Depois o jogo em si, o calor, o ambiente que se viveu nas bancadas... Foi uma final perfeita. Claramente, foi o jogo da minha vida.