Jorge Costa "muito feliz" por regressar aos tunisinos do Sfaxien

O treinador português Jorge Costa afirmou esta quinta-feira estar "muito feliz por estar de volta" ao comando técnico do Sfaxien, da Liga tunisina, que tinha orientado na época de 2016/17, sucedendo ao italiano Giovanni Solinas.

Na quarta-feira, o emblema tunisino tinha anunciado, através das redes sociais, que Jorge Costa, de 50 anos, seria o próximo técnico da equipa principal, mas só esta quinta-feira oficializou a contratação, tal como técnico luso, que recorreu ao Instagram para assinalar o regresso.

"O português Jorge Costa regressa como primeiro treinador da equipa técnica da equipa principal, com um contrato que se prolonga até ao final da presente época, com possibilidade de renovação por mais uma temporada", informou o Sfaxien.

O antigo internacional português estava sem clube desde o final de agosto do ano passado, quando deixou o leme do Farense, da Liga Portugal 2.

O Sfaxien ocupa atualmente o segundo lugar do Grupo A da fase regular da Liga tunisina, com 13 pontos, a três do líder Espérance de Tunis.