Jorge Costa: "O clube vai fazer de tudo para voltar à Liga e aprender com os erros"

JN Ontem às 23:42 Facebook

Twitter

Partilhar

"Este é um jogo que espelha o que foi a nossa época. Uma boa entrada no jogo, uma oportunidade clara para fazer golo, a bola vai à barra... na primeira vez que o Santa Clara vai à baliza, faz golo. Alguma falta de coragem do árbitro em mostrar o segundo amarelo a um jogador do Santa Clara, que poderia mudar a história do jogo. Erros individuais e mais uma derrota pesada num encontro em que foi o espelho da nossa época", analisou o técnico do emblema algarvio.

E prosseguiu: "Não foi hoje [quarta-feira] que descemos. Foi em vários momentos da época. Dou como exemplo o jogo em casa com o Vitória de Guimarães, com o Portimonense, com o Braga... faltou alguma experiência de Liga, alguma maturidade e competência".

Jorge Costa driblou falar sobre o futuro, defendendo que "não é o mais importante". "O mais importante é o futuro do Farense, um clube com tradição, com uma massa adepta fantástica, com condições excelentes. O clube vai fazer de tudo para voltar à Liga e aprender com os erros que cometeu este ano para poder voltar mais forte e cimentar a sua posição como equipa de 1.ª Liga. A cidade, a região e a direção merecem", completou.