Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:33 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo da derrota diante do F. C. Porto, o treinador do Farense considerou que a equipa algarvia "entrou mal" e deixou umas palavras a Pepe, com quem trocou algumas palavras no final do jogo.

"Entrámos mal no jogo. Não há muito a dizer... O jogo começou e passados 20 segundos acabou. Somos culpados pela má entrada, por não termos sido compactos e agressivos o suficiente. Não há nada a dizer. São três pontos que nos fugiram. Substituições? Senti que tinha de começar a pensar no próximo jogo. Com o rumo que o jogo estava a tomar, arriscava-me a não ter jogadores para jogar contra o Tondela. Fiz as minhas opções para lutar pelos seis pontos nos jogos que faltam. Não desistimos, aconteça o que acontecer. Enquanto houver pontos em disputa, vamos lutar por eles", começou por dizer Jorge Costa.

Após o apito final, o técnico dos algarvios e Pepe protagonizaram uma acesa troca de palavras e Jorge Costa visou o central.

"Deve-me ter confundido com o Loum. Se fosse o Rafa, jogador do Benfica, pedia-me desculpa. Deve-se ter esquecido de quem sou, do meu passado e do meu presente neste clube e da imagem que tenho", vincou, sublinhando que não vai deixar a equipa desistir na luta pela permanência.

"Não permito que ninguém desista. Estamos num barco, sou comandante e quem tiver esse espírito vem comigo, quem não tiver abandona. Não há jogadores com esse pensamento. É cada vez mais difícil, a margem é menor e vamos ver o que somos capazes de fazer e o que os nossos adversários diretos poderão ou não fazer", concluiu.

O F. C. Porto venceu (5-1), esta segunda-feira, o Farense, no Estádio do Dragão, na 32.ª jornada da Liga. Taremi, em dose dupla, Toni Martínez e Luis Díaz marcaram os golos dos azuis e brancos. Bilel foi expulso e deixou os algarvios reduzidos a dez. Dragões impediram que o Sporting se sagrasse campeão no sofá. Com este resultado, o Farense, que interrompeu uma série de quatro jogos sem perder, mantém-se no 17.º e penúltimo lugar, com 28 pontos.