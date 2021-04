Jorge Costa: "Só quatro ou cinco pessoas não viram o penálti"

JN Ontem às 23:17 Facebook

O treinador do Farense deixou muitas críticas à arbitragem, depois da derrota sofrida, esta sexta-feira, com o Sporting, por 1-0, no Estádio São Luís, em Faro.

"Fizemos um belíssimo jogo e, ao contrário do que foi dito ao longo da semana, este Farense merece mais respeito e não joga com bloco baixo. Pressionámos alto, criámos oportunidades, mas não fomos eficazes e houve decisões infelizes", começou por dizer o treinador do Farense.

"Só quatro ou cinco pessoas é que não viram o penálti. A interpretação cada um tem a que quer. É um penálti que nos foi sonegado, que podia ter dado o empate. Três minutos de descontos na segunda parte é curto, curto, curto. Além disso, houve mais uma ou outra decisão em que se percebeu qual a equipa grande e a que está em dificuldades", acrescentou Jorge Costa.

Apesar da derrota, o treinador acredita na permanência da equipa no final do campeonato: "Merecíamos muito mais do que isto, pelo volume de jogo. Acreditamos nesta forma de jogar e tenho a certeza que vamos ser felizes".

Já Carlos Fernandes, treinador-adjunto do Sporting, que orientou a equipa na ausência de Ruben Amorim, castigado, destacou a importância do resultado obtido no Algarve.

"Podíamos ter feito o segundo golo, não conseguimos, mas a equipa lutou e conseguiu o triunfo, que era o mais importante", afirmou, desvalorizando o regresso aos triunfos, após os dois empates consecutivos.

"Não trabalhamos de maneira diferente depois dos dois empates, nem o vamos fazer agora com esta vitória. Vamos seguir o nosso caminho", disse.