Jorge Costa vai ser o treinador do Aves na próxima época

O Aves Futebol Clube SAD já escolheu o treinador para a próxima temporada. Jorge Costa, que estava sem clube depois de ter deixado o Académico de Viseu, vai treinar a equipa minhota, sabe o JN.

Com a mudança para a Vila das Aves na época 2023/24, a SAD que na presente temporada ainda está ligada ao Vilafranquense, procurava um treinador com experiência e Jorge Costa acabou por ser o escolhido, sabe o JN. O treinador de 51 anos, que esta época treinou o Académico de Viseu, levando a equipa à final four da Taça de Liga, já tem tudo fechado para treinar o Aves na próxima temporada.