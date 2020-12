Jorge Couto e Daniel Rosende orientam Boavista na Taça de Portugal

Hoje às 17:21 Facebook

Os treinadores interinos Jorge Couto e Daniel Rosendo vão orientar o Boavista no jogo frente ao Estoril, no sábado, da Taça de Portugal.

O adjunto do plantel principal e o técnico da equipa sub-23 lideram os trabalhos dos axadrezados desde terça-feira, quando o então treinador principal, Vasco Seabra, que tinha sido contratado em julho, acertou a rescisão com a SAD liderada por Vítor Murta.

Jorge Couto e Daniel Rosendo preparam a visita do Boavista ao Estoril, líder da Liga 2, no sábado, às 14 horas, no Estádio António Coimbra da Mota, em jogo da quarta ronda da Taça de Portugal, com arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.