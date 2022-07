Jorge Fernandes e André Almeida fora da convocatória do V. Guimarães

O treinador do Vitória de Guimarães convocou 22 jogadores para a visita aos húngaros do Puskás Akadémia, para a Liga Conferência Europa de futebol, deixando de fora os lesionados Jorge Fernandes e André Almeida, titulares na primeira mão.

A equipa comandada por Moreno Teixeira comanda a segunda pré-eliminatória da competição europeia, após o triunfo caseiro por 3-0 na semana passada, e joga na quinta-feira em Felcsút, localidade a 50 quilómetros a oeste da capital húngara, Budapeste, sem o defesa Jorge Fernandes, que saiu lesionado ao intervalo do primeiro jogo oficial da época para os vimaranenses, e o médio André Almeida.

Também o médio Janvier, que entrou ao minuto 83 da primeira mão, ficou de fora da comitiva que partiu nesta quarta-feira do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, enquanto o guarda-redes Matous Trmal, que esteve no banco de suplentes no primeiro jogo com a Puskás Akadémia, está de fora, após consumado o empréstimo ao Marítimo.

Para substituir os ausentes, o treinador vitoriano chamou o guarda-redes húngaro Antal Bencze e o extremo Jota Pereira, futebolistas que têm trabalhado com a equipa B, o médio Matheus Índio e o avançado Herculano.

O Vitória de Guimarães defronta os húngaros da Puskás Akadémia na quinta-feira, às 20 horas, na Pancho Arena, em Felcsút, com arbitragem do dinamarquês Jacob Alexander Sundberg.

A lista de 22 convocados:

- Guarda-redes: Bruno Varela, Celton Biai e Antal Bencze.

- Defesas: Miguel Maga, Alberto Costa, Abdul Mumin, André Amaro, Mikel Villanueva, Ryoya Ogawa e Hélder Sá.

- Médios: Alfa Semedo, Ibrahima Bamba, Matheus Índio, Tiago Silva e Dani Silva.

- Avançados: Nélson da Luz, Rúben Lameiras, Jota Pereira, Jota Silva, André Silva, Anderson Silva e Herculano.