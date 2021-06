Jorge Fonseca: "Calei muita gente. Dei espetáculo a fazer judo"

JN Hoje às 21:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O judoca português Jorge Fonseca, que conquistou esta sexta-feira o segundo título Mundial de judo na categoria de -100 kg, salientou que teve "um dia perfeito" em Budapeste, na Hungria.

"Na primeira vez duvidaram, disseram que foi sorte. Hoje [sexta-feira] foi trabalho, determinação e foco. Calei muita gente. Dei espetáculo a fazer judo, diverti-me imenso e foi um dia perfeito", disse o judoca em declarações à SportTV.

Com os Jogos Olímpicos Tóquio2020 a pouco mais de um mês do arranque, o judoca luso, que se emocionou no pódio na hora de ouvir o hino nacional, quer repetir o ouro no Japão.

"É um progresso e quero trabalhar para isso. Chegar aos Jogos e fazer o mesmo que fiz hoje [sexta-feira]. Vou tentar fazer história e dar tudo de mim, como sempre. Vou estar nos Jogos no nível mais alto possível e fazer o melhor resultado possível. Quero dedicar esta medalha a todos os portugueses. Está aqui. Bicampeão do mundo", completou Jorge Fonseca.