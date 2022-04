Jorge Fonseca traz a medalha de ouro da Turquia

JN Hoje às 16:58 Facebook

O judoca português volta a subir ao lugar mais alto do pódio, ao vencer o espanhol Nikoloz Sherazadishvili na final do Grand Slam de Antália.

Jorge Fonseca está em grande e este domingo conquistou a terceira medalha de ouro em 2022.

Depois das vitórias no Open de Praga, em março, e no Grande Prix de Portugal, em janeiro, o judoca português foi o mais forte do Grand Slam da Antália, na Turquia, ao derrotar o espanhol Nikoloz Sherazadishvili na final da categoria de -100 quilos.

Para chegar ao combate decisivo, Jorge Fonseca deixou pelo caminho o mongol Gonchigsuren, o dinamarquês Mathias Madsen, o georgiano Onise Saneblidze e o canadiano Kyle Reyes, este nas meias-finais.

Antes do judoca do Sporting, também Bárbara Timo conquistou uma medalha para Portugal, ao ficar com o bronze na categoria de -63 quilos.