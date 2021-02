Jorge Jesus: "A covid-19 arrasou o Benfica"

JN Hoje às 21:38 Facebook

No regresso ao banco após vários dias afastado, o treinador benfiquista desabafou e lembrou o impacto do novo coronavírus entre a equipa nas últimas semanas.

Jorge Jesus atribuiu à covid-19 uma boa dose de responsabilidade nos últimos resultados do Benfica. Esta segunda-feira, e após a vitória sobre o Famalicão, o técnico das águias deu conta de todas as limitações e contrariedades que assolaram a equipa nas últimas semanas.

"Isto não é desculpa, mas a covid-19 arrasou o Benfica! Eu estive 15 dias sem ver os meus jogadores, sem poder treinar, e durante três semanas tirou a equipa técnica e médica. Dos 27 jogadores do plantel, só três não estiveram infetados. Desde o Dragão tivemos 10 jogadores e 16 elementos do staff infetados. Isto tira competitividade, confiança... Eu não vejo os jogadores, eles não me veem a mim. Isto tem enormes sequências e andamos nisto há dois meses. Cada um equipa-se num quarto, parece uma equipa fantasma", frisou à BTV.

Jesus, que regressou ao banco após ter recuperado da doença, também fez questão de assumir "responsabilidades enquanto treinador" e perspetivou um futuro mais risonho.

"Vamos a tempo de recuperar porque vamos ter os jogadores no Seixal e não em casa, doentes. Quando cheguei disse que o Benfica seria uma equipa para arrasar e começámos bem a época, mas ninguém no mundo previa e sabia disto. Foi a covid que nos arrasou", completou.