Jorge Jesus: "A equipa pôs-se a jeito. Vamos falar durante a semana"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:52 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Benfica considerou, esta terça-feira, que a equipa encarnada não fez uma exibição tão confiante como nos últimos jogos e que se "pôs a jeito".

"O mais importante era ganhar e voltar a não sofrer golos. Mas é verdade que, durante os 95 minutos, a equipa pôs-se a jeito. Teve hipóteses de fazer 2-0, de dois avançados contra o guarda-redes. Não podemos falhar estas bolas. Tem de haver outras coisas que preciso de falar com a equipa. Ao longo do jogo, estar 1-0 fez o Marítimo acreditar que podia empatar e teve chance para isso, com uma grande defesa do Helton. E isso pôs a equipa um pouco intranquila, dentro e fora do campo", começou por dizer Jorge Jesus, vincando que, apesar de a equipa ter "criado oportunidades", os avançados têm de fazer mais.

"Faltam nove jogos e vão ser todos difíceis. O Paços é sempre uma equipa forte a jogar em casa, não é só este ano. Vamos trabalhar e estudar a melhor forma de jogar em Paços. A equipa, hoje, não esteve tão confiante e clara como nos últimos jogos. Mas criou muitas oportunidades e não se pode ficar, entre aspas, muito zangado com os jogadores, quando eles criam. Se não se criar é que tem de ficar preocupado. Temos de melhorar na última decisão. Às vezes, os avançados esquecem-se que também devem assistir o colega, mas são todos assim", concluiu.

O Benfica venceu (1-0), esta segunda-feira, o Marítimo, no Estádio da Luz, na 25.ª jornada da Liga.

O único golo do encontro surgiu ainda na primeira parte, aos 21 minutos. Depois de uma falta de Hermes sobre Rafa, Luís Godinho assinalou grande penalidade e, na hora de rematar, Luca Waldschmidt não falhou.