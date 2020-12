Jorge Jesus: "A Liga Europa vai ser uma Champions"

Ontem às 22:39 Facebook

Jorge Jesus, técnicos do encarnados, era, no final do encontro com o Lech Poznan, esta quinta-feira, um treinador agradado com a prestação da equipa que "tornou o jogo fácil". O responsável diz que simulou lançar um foguete no momento do golo de Vertonghen e felicitou F.C. pelo apuramento na Liga dos Campeões.

"Fechámos o apuramento e era o que queríamos. Com muitos golos marcados, num encontro que a a equipa tornou fácil. Fomos criativos na zona de decisão, eficazes e podíamos ter feito mais golos. Foi bom também não ter sofrido", destacou o líder técnico das águias, no final do embate com os polacos.

Com a qualificação garantida, o treinador antevê uma prova mais complexa do que as que o levaram até à final em anos anteriores. "A Liga Europa já não é a de há uns anos atrás. É muito mais difícil e quando se chegar aos oitavos ou quartos de final vai ser uma "Champions" e não uma Liga Europa", defendeu.

Por outro lado, o técnico explicou o gesto que efetuou no banco logo a seguir ao tento de Vertonghen, que se estreou a marcar.

"Disse-lhe que quando fizesse um golo de bola parada ia mandar um foguete e fingi que o enviava", referiu.

Agradado com o regresso de Darwin, "é um atleta puro e não engana", atesta que os atuais 16 golos da equipa na competição refletem a forma como vê o futebol. "Olho para o jogo a pensar em marcar e a defender não com muitos jogadores", acentuou.

"A classificação do F.C. Porto dignificou o futebol português. E creio que toda a estrutura do clube está satisfeita", sublinhou ainda o responsável sobre o apuramento dos dragões para os oitavos de final da Liga dos Campeões.