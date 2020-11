Jorge Jesus: "A única anormalidade até aqui é o F. C. Porto"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 14:49 Facebook

O treinador do Benfica elogiou o Boavista, próximo adversário, considerando-o "carismático" e salientando que a atual classificação não corresponde ao valor do clube axadrezado. Já sobre a desvantagem do F. C. Porto em relação à liderança, o técnico recordou que ainda só se disputaram seis jogos.

Os encarnados defrontam, esta segunda-feira no Bessa, o Boavista e Jorge Jesus espera um "jogo muito complicado" contra um adversário "que tem mais valor do que o lugar que ocupa na classificação". Em caso de triunfo, o Benfica será líder com oito pontos de vantagem em relação ao F. C. Porto, facto a que Jorge Jesus não deu grande importância, uma vez que só se disputaram seis jornadas e que, para ele, os maus momentos "vão acontecer com todos".

"Neste momento, vamos com cinco pontos de vantagem, falta-nos fazer o sexto jogo. Esperava que a equipa tivesse o rendimento que está a ter. Esperava ganhar todos os jogos. Em relação à pontuação dos dois rivais, são fatores do campeonato, dos jogos, vai acontecer a todos", começou por dizer.

Questionado sobre a arbitragem do duelo entre o Paços de Ferreira e o F. C. Porto, Jorge Jesus preferiu não comentar, preferindo deixar as críticas para os jogos do Benfica, se assim o entender.

"Vi alguns dos lances do jogo, mas não vi o jogo. Aquilo que me importa analisar e, se tiver que criticar, vou criticar nos jogos em que o Benfica estiver inserido. Os jogos do adversário não são tema para mim. É algo que está relacionado com todos os jogos da I e da II ligas, onde têm acontecido alguns casos de decisões de arbitragem e do VAR em que temos todos de melhorar. Temos de pensar nisso, no que podemos fazer para que isso não possa acontecer. Não me compete diretamente, compete-me analisar e ter opinião sobre os jogos que o Benfica realizou e tem de realizar. No momento certo, falarei, se tiver que falar. Nos jogos dos adversários não tenho nada que me expor", acrescentou.

Já sobre o momento do Sporting, que este domingo pode subir à liderança do campeonato, ainda que à condição, caso vença o Tondela, o treinador do Benfica afirmou que, a única "anormalidade até aqui é o F. C. Porto".

"As expectativas dos três grandes são sempre ser candidatos a vencer o campeonato. Como é normal, muitas vezes nem todos começam bem. Não me surpreende o Sporting ter feito o campeonato que fez até agora. A única anormalidade até aqui é o F. C. Porto, mas pode recuperar. O que está a acontecer ao F. C. Porto pode acontecer ao Benfica ou ao Sporting durante a época. Mas o facto de não se começar bem não quer dizer que não acabe melhor", concluiu.

O Benfica defronta, esta segunda-feira (21 horas) no Bessa, o Boavista na sexta jornada da Liga.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Helton e Odysseas;

Defesas: Otamendi, Nuno Tavares, Gilberto, Vertonghen e Jardel;

Médios: Pizzi, Cervi, Chiquinho, Julian Weigl, Taarabt, Diogo Gonçalves, Gabriel, Samaris, Rafa e Everton;

Avançados: Gonçalo Ramos, Darwin, Seferovic e Waldschmidt