Jorge Jesus aborda desentendimento com Darwin: "É perfeitamente normal"

O treinador do Benfica elogiou a exibição da equipa diante do V. Guimarães, salientando que a equipa encarnada podia ter marcado mais golos, face às oportunidades criadas.

"A conquista começou na qualidade de jogo. Principalmente na primeira parte e nos dez primeiros minutos da segunda, até às substituições. Ofensivamente, tivemos muita qualidade. Ao intervalo estava 2-0, mas podíamos ter marcado três ou quatro golos, com oportunidades na cara do guarda-redes. Ao intervalo, disse que tínhamos de marcar o terceiro para tirar o Vitória do jogo. Depois do 3-0, a equipa achou que dava segurança, o Vitória começou a ter mais bola. Mas o objetivo foi alcançado, é difícil ganhar em Guimarães, contra uma equipa bem estruturada e público a não deixar a equipa cair. Agora é recuperar para quarta-feira", começou por dizer Jorge Jesus.

O jogo ficou ainda marcado por uma acesa troca de palavras entre o técnico e Darwin, após um lance. Questionado sobre o episódio, Jesus desvalorizou e vincou que era "normal".

"O diálogo entre o treinador e os jogadores é isto. O treinador dá instruções para os jogadores fazerem o que é melhor e, às vezes, os jogadores acham que não é bem assim. Eu não tirei o Darwin. Na jogada, eu estava a dizer que ele tinha de ser mais rápido a decidir, mas não havia motivo para castigo de nada. Tem de haver diálogo. Sabendo que o treinador é que decide. Eu já tinha na cabeça que ia sair o Yaremchuk e não era por causa daquela jogada que eu ia mudar", concluiu.

O clube encarnado venceu (3-1), este sábado, em Guimarães, o Vitória na sétima jornada da Liga. Yaremchuk bisou e João Mário e Bruno Duarte também marcaram. Com este resultado, o Benfica, que soma sete vitórias em outros tantos jogos, lidera o campeonato com 21 pontos, mais quatro do que F. C. Porto e Sporting, enquanto o Vitória de Guimarães segue no 10.º posto, com sete pontos.