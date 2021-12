Jorge Jesus adivinhou o hat-trick de Darwin

JN Hoje às 18:56 Facebook

No vídeo publicado pelo clube com os bastidores da vitória sobre o Famalicão é possível ouvir o treinador benfiquista: "Eu disse que ias fazer três".

O hat-trick de Darwin ao Famalicão não surpreendeu Jorge Jesus. Pelo menos, a fazer fé num vídeo publicado pelo Benfica esta segunda-feira.

Os bastidores do último triunfo das águias começa com os jogadores benfiquistas colados à televisão, a assistir às decisões do título mundial de Fórmula 1, e acaba com o cumprimento especial entre Jesus e Darwin, já depois de o técnico dar conta da profecia: "Eu disse que ias fazer três", ouve-se da boca de Jorge Jesus.